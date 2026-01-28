Wed, Jan 28, 2026 03:37 GMT
    Eco Data 1/28/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:50JPYBoJ Minutes
    00:30AUDCPI M/M Dec0.70%0.00%
    00:30AUDCPI Y/Y Dec3.50%3.40%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Dec0.40%0.30%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Dec3.20%3.20%
    00:30AUDCPI Q/Q Q40.70%1.30%
    00:30AUDCPI Y/Y Q43.60%3.20%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Q/Q Q40.80%1.00%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Q43.20%3.00%
    07:00EURGermany GfK Consumer Confidence Feb-25.7-26.9
    09:00CHFUBS Economic Expectations Jan6.2
    14:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
    15:30CADBoC Press Conference
    15:30USDCrude Oil Inventories (Jan 23)3.6M
    19:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
    19:30USDFOMC Press Conference
