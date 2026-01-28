Eco Data 1/28/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|00:30
|AUD
|CPI M/M Dec
|0.70%
|0.00%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Dec
|3.50%
|3.40%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Dec
|0.40%
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Dec
|3.20%
|3.20%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q4
|0.70%
|1.30%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q4
|3.60%
|3.20%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q4
|0.80%
|1.00%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q4
|3.20%
|3.00%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Feb
|-25.7
|-26.9
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jan
|6.2
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 23)
|3.6M
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Actual
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|CPI M/M Dec
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|0.00%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Dec
|Actual
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.40%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Dec
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Dec
|Actual
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.20%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q4
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|1.30%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q4
|Actual
|Consensus
|3.60%
|Previous
|3.20%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q4
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.00%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q4
|Actual
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.00%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Feb
|Actual
|Consensus
|-25.7
|Previous
|-26.9
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jan
|Actual
|Consensus
|Previous
|6.2
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 23)
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.6M
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous