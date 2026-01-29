Eco Data 1/29/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Dec
|40M
|-163M
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jan
|73.6
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jan
|60.9
|00:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q4
|-0.20%
|-0.40%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jan
|37.1
|37.2
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Dec
|4.85B
|3.84B
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Dec
|3.00%
|3.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Jan
|96.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jan
|-9
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jan
|5.6
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jan F
|-12.4
|-12.4
|10:00
|EUR
|Eurozone Business Climate Jan
|-0.56
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Nov
|-0.7B
|-0.6B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 23)
|202K
|200K
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Nov
|-44.6B
|-29.4B
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q3 F
|4.90%
|4.90%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q3 F
|-1.90%
|-1.90%
|13:30
|USD
|Wholesale Inventories Nov F
|0.20%
|0.20%
|15:00
|USD
|Factory Orders M/M Nov
|0.50%
|-1.30%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 23)
|-120B
