Eco Data 1/29/26

Thu, Jan 29, 2026 02:17 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDTrade Balance (NZD) Dec40M-163M
    00:00NZDANZ Business Confidence Jan73.6
    00:00NZDANZ Activity Outlook Jan60.9
    00:30AUDImport Price Index Q/Q Q4-0.20%-0.40%
    05:00JPYConsumer Confidence Index Jan37.137.2
    07:00CHFTrade Balance (CHF) Dec4.85B3.84B
    09:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Dec3.00%3.00%
    10:00EUREurozone Economic Sentiment Jan96.7
    10:00EUREurozone Industrial Confidence Jan-9
    10:00EUREurozone Services Sentiment Jan5.6
    10:00EUREurozone Consumer Confidence Jan F-12.4-12.4
    10:00EUREurozone Business Climate Jan-0.56
    13:30CADTrade Balance (CAD) Nov-0.7B-0.6B
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 23)202K200K
    13:30USDTrade Balance (USD) Nov-44.6B-29.4B
    13:30USDNonfarm Productivity Q3 F4.90%4.90%
    13:30USDUnit Labor Costs Q3 F-1.90%-1.90%
    13:30USDWholesale Inventories Nov F0.20%0.20%
    15:00USDFactory Orders M/M Nov0.50%-1.30%
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 23)-120B
