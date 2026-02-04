Eco Data 2/4/26

Wed, Feb 04, 2026 00:28 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDEmployment Change Q40.30%0.00%
    21:45NZDUnemployment Rate Q45.30%5.30%
    00:30JPYServices PMI Jan F53.453.4
    01:45CNYRatingDog Services PMI Jan52
    08:50EURFrance Services PMI Jan F47.947.9
    08:55EURGermany Services PMI Jan F53.353.3
    09:00EUREurozone Services PMI Jan F51.951.9
    09:30GBPServices PMI Jan F54.354.3
    10:00EUREurozone CPI Y/Y Jan P1.80%1.90%
    10:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jan P2.20%2.30%
    10:00EUREurozone PPI M/M Dec0.30%0.50%
    10:00EUREurozone PPI Y/Y Dec-1.70%
    13:15USDADP Employment Change Jan48K41K
    14:45USDServices PMI Jan F52.552.5
    15:00USDISM Services PMI Jan53.854.4
    15:30USDCrude Oil Inventories (Jan 30)-2.3M
