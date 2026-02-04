Eco Data 2/4/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|Employment Change Q4
|0.30%
|0.00%
|21:45
|NZD
|Unemployment Rate Q4
|5.30%
|5.30%
|00:30
|JPY
|Services PMI Jan F
|53.4
|53.4
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jan
|52
|08:50
|EUR
|France Services PMI Jan F
|47.9
|47.9
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Jan F
|53.3
|53.3
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jan F
|51.9
|51.9
|09:30
|GBP
|Services PMI Jan F
|54.3
|54.3
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jan P
|1.80%
|1.90%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jan P
|2.20%
|2.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Dec
|0.30%
|0.50%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Dec
|-1.70%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Jan
|48K
|41K
|14:45
|USD
|Services PMI Jan F
|52.5
|52.5
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Jan
|53.8
|54.4
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 30)
|-2.3M
