Sat, Mar 28, 2026 03:01 GMT
    HomeEconomic CalendarSummary 3/31 – 4/3

    Summary 3/31 – 4/3

    Monday, Mar 30, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYBoJ Summary of Opinions
    06:00EURGermany Import Price Index M/M Feb0.20%1.10%
    07:00CHFKOF Leading Indicator Feb100.6104.2
    08:30GBPMortgage Approvals Feb61K60K
    08:30GBPM4 Money Supply M/M Feb0.10%-0.10%
    09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Mar96.598.3
    09:00EUREurozone Industrial Confidence Mar-9-7.1
    09:00EUREurozone Services Sentiment Mar45
    09:00EUREurozone Consumer Confidence Mar F-16.3-16.3
    12:00EURGermany CPI M/M Mar P0.90%0.20%
    12:00EURGermany CPI Y/Y Mar P1.90%
    Tuesday, Mar 31, 2026

    23:01GBPBRC Shop Price Index Y/Y Mar1.10%
    23:30JPYTokyo CPI Y/Y Mar1.60%
    23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Mar1.80%1.80%
    23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Mar1.80%
    23:30JPYUnemployment Rate Feb2.70%2.70%
    23:50JPYIndustrial Production Y/Y Feb P0.70%
    23:50JPYRetail Trade Y/Y Feb0.80%1.80%
    00:00NZDANZ Business Confidence Mar59.2
    00:00NZDANZ Activity Outlook Mar52.6
    00:30AUDPrivate Sector Credit M/M Feb0.60%0.50%
    01:30CNYNBS Manufacturing PMI Mar50.349
    01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Mar49.949.5
    05:00JPYHousing Starts Y/Y Feb-4.40%-0.40%
    06:00EURGermany Retail Sales M/M Feb-0.90%
    06:00GBPGDP Q/Q Q4 F0.10%0.10%
    06:00GBPCurrent Account (GBP) Q4-23.3B-12.1B
    07:55EURGermany Unemployment Change Feb4K1K
    07:55EURGermany Unemployment RateFeb6.30%
    09:00EUREurozone CPI Y/Y Mar P1.90%1.90%
    09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Mar P2.40%2.40%
    12:30CADGDP M/M Jan0.10%0.20%
    13:00USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jan1.50%1.40%
    13:00USDHousing Price Index M/M Jan0.10%0.10%
    13:45USDChicago PMI Mar55.657.7
    14:00USDConsumer Confidence Mar88.391.2
    Wednesday, Apr 1, 2026

    23:50JPYTankan Large Manufacturing Index Q11615
    23:50JPYTankan Non - Manufacturing Index Q13334
    23:50JPYTankan Large All Industry Capex Q112.60%
    00:30AUDBuilding Permits M/M Feb6.20%-7.20%
    00:30JPYManufacturing PMI Mar F51.451.4
    01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Mar51.852.1
    06:30CHFReal Retail Sales Y/Y Feb0.90%-1.10%
    07:30CHFManufacturing PMI Mar47.147.4
    07:50EURFrance Manufacturing PMI Mar F50.250.2
    07:55EURGermany Manufacturing PMI Mar F51.751.7
    08:00EUREurozone Manufacturing PMI Mar F51.451.4
    08:30GBPManufacturing PMI Mar F51.451.4
    09:00EUREurozone Unemployment Rate Feb6.10%6.10%
    12:15USDADP Employment Change Mar42K63K
    12:30USDRetail Sales M/M Feb0.40%-0.20%
    12:30USDRetail Sales ex Autos M/M Feb0.30%0.00%
    13:30CADManufacturing PMI Mar51
    13:45USDManufacturing PMI Mar F52.452.4
    14:00USDISM Manufacturing PMI Mar52.352.4
    14:00USDISM Manufacturing Prices Paid Mar72.570.5
    14:00USDISM Manufacturing Employment Index Mar48.8
    14:00USDBusiness Inventories Jan0.20%0.10%
    14:30USDCrude Oil Inventories (Mar 27)6.9M
    Thursday, Apr 2, 2026

    23:50JPYMonetary Base Y/Y Mar-10.40%-10.60%
    00:30AUDTrade Balance (AUD) Feb2.55B2.63B
    06:30CHFCPI M/M Mar0.50%0.60%
    06:30CHFCPI Y/Y Mar0.10%
    12:30USDInitial Jobless Claims (Mar 27)215K210K
    12:30USDTrade Balance (USD) Feb-59.2B-54.5B
    12:30CADTrade Balance (CAD) Feb-1.8B-3.65B
    14:30USDNatural Gas Storage (Mar 27)-54B
    Friday, Apr 3, 2026

    00:30JPYServices PMI Mar F52.8
    01:45CNYRatingDog Services PMI Mar56.7
    12:30USDNonfarm Payrolls Mar48K-92K
    12:30USDUnemployment Rate Mar4.40%4.40%
    12:30USDAverage Weekly Hours Mar34.334.3
    13:45USDServices PMI Mar F51.151.1
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

