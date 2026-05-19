Eco Data 5/19/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDPPI Input Q/Q Q11.40%0.80%-0.50%
22:45NZDPPI Output Q/Q Q10.80%0.50%0.10%
23:50JPYGDP Q/Q Q1 P0.50%0.40%0.30%
23:50JPYGDP Deflator Y/Y Q1 P3.40%3.10%3.40%
00:30AUDWestpac Consumer Confidence May3.50%-12.50%
01:30AUDRBA Meeting Minutes
04:30JPYIndustrial Production M/M Mar F-0.40%-0.50%-0.50%
04:30JPYTertiary Industry Index M/M Mar-0.20%-0.40%-0.40%-0.70%
06:00GBPClaimant Count Change Apr26.5K27.3K26.8K4.9K
06:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Mar5.00%4.80%4.90%
06:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Mar4.10%3.70%3.80%3.90%
09:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Mar6.5B7.0B
12:30CADBuilding Permits M/M Mar3.80%-8.40%
12:30CADNew Housing Price Index M/M Apr0.00%-0.20%
12:30CADCPI M/M Apr0.80%0.90%
12:30CADCPI Y/Y Apr3.10%2.40%
12:30CADCPI Common Y/Y Apr2.60%2.60%
12:30CADCPI Median Y/Y Apr2.20%2.30%
12:30CADCPI Trimmed Y/Y Apr 2.30%2.20%
14:00USDPending Home Sales M/M Apr1.60%1.50%
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

