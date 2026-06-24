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Eco Data 6/24/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y May3.30%3.30%3.00%3.30%
23:50JPYBoJ Summary of Opinions
01:30AUDCPI M/M May-0.70%-0.40%0.40%
01:30AUDCPI Y/Y May4.00%4.30%4.20%
01:30AUDTrimmed Mean CPI M/M May0.40%0.30%0.30%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y May3.60%3.60%3.40%
08:00CHFUBS Economic Expectations Jun-25-11.1
08:00EURGermany IFO Business Climate Jun85.685.684.9
08:00EURGermany IFO Current Assessment Jun87.08686.1
08:00EURGermany IFO Expectations Jun84.18583.8
12:30USDCurrent Account (USD) Q1-225B-190.7B
14:00USDNew Home Sales M/M May640K622K
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 19)-3.9M-8.3M
23:50JPY
Corporate Service Price Index Y/Y May
Actual3.30%
Consensus3.30%
Previous3.00%
Revised3.30%
23:50JPY
BoJ Summary of Opinions
Actual
Consensus
Previous
01:30AUD
CPI M/M May
Actual-0.70%
Consensus-0.40%
Previous0.40%
01:30AUD
CPI Y/Y May
Actual4.00%
Consensus4.30%
Previous4.20%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI M/M May
Actual0.40%
Consensus0.30%
Previous0.30%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI Y/Y May
Actual3.60%
Consensus3.60%
Previous3.40%
08:00CHF
UBS Economic Expectations Jun
Actual-25
Consensus
Previous-11.1
08:00EUR
Germany IFO Business Climate Jun
Actual85.6
Consensus85.6
Previous84.9
08:00EUR
Germany IFO Current Assessment Jun
Actual87.0
Consensus86
Previous86.1
08:00EUR
Germany IFO Expectations Jun
Actual84.1
Consensus85
Previous83.8
12:30USD
Current Account (USD) Q1
Actual
Consensus-225B
Previous-190.7B
14:00USD
New Home Sales M/M May
Actual
Consensus640K
Previous622K
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 19)
Actual
Consensus-3.9M
Previous-8.3M
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ActionForex
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