Eco Data 6/24/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y May
|3.30%
|3.30%
|3.00%
|3.30%
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|01:30
|AUD
|CPI M/M May
|-0.70%
|-0.40%
|0.40%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y May
|4.00%
|4.30%
|4.20%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M May
|0.40%
|0.30%
|0.30%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y May
|3.60%
|3.60%
|3.40%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jun
|-25
|-11.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jun
|85.6
|85.6
|84.9
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jun
|87.0
|86
|86.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jun
|84.1
|85
|83.8
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q1
|-225B
|-190.7B
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M May
|640K
|622K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 19)
|-3.9M
|-8.3M
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y May
|Actual
|3.30%
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.00%
|Revised
|3.30%
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|Actual
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|CPI M/M May
|Actual
|-0.70%
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|0.40%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y May
|Actual
|4.00%
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.20%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M May
|Actual
|0.40%
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y May
|Actual
|3.60%
|Consensus
|3.60%
|Previous
|3.40%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jun
|Actual
|-25
|Consensus
|Previous
|-11.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jun
|Actual
|85.6
|Consensus
|85.6
|Previous
|84.9
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jun
|Actual
|87.0
|Consensus
|86
|Previous
|86.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jun
|Actual
|84.1
|Consensus
|85
|Previous
|83.8
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q1
|Actual
|Consensus
|-225B
|Previous
|-190.7B
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M May
|Actual
|Consensus
|640K
|Previous
|622K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 19)
|Actual
|Consensus
|-3.9M
|Previous
|-8.3M