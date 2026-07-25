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Summary 7/27 – 7/31

Monday, Jul 27, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y Jun3.40%3.30%
08:00EURGermany IFO Business Climate Jul86.185.6
08:00EURGermany IFO Current Assessment Jul87
08:00EURGermany IFO Expectations Jul84.1
08:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Jun3.20%3.20%
12:30USDDurable Goods Orders Jun1.60%-4.50%
12:30USDDurable Goods Orders ex Transport Jun0.90%1.40%
23:50JPY
Corporate Service Price Index Y/Y Jun
Consensus3.40%
Previous3.30%
08:00EUR
Germany IFO Business Climate Jul
Consensus86.1
Previous85.6
08:00EUR
Germany IFO Current Assessment Jul
Consensus
Previous87
08:00EUR
Germany IFO Expectations Jul
Consensus
Previous84.1
08:00EUR
Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jun
Consensus3.20%
Previous3.20%
12:30USD
Durable Goods Orders Jun
Consensus1.60%
Previous-4.50%
12:30USD
Durable Goods Orders ex Transport Jun
Consensus0.90%
Previous1.40%

Tuesday, Jul 28, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
12:30USDGoods Trade Balance (USD) Jun P-98.0B-106.5B
12:30USDWholesale Inventories Jun P0.20%0.10%
13:00USDHousing Price Index M/M May-0.10%
14:00USDConsumer Confidence Jul92.191.2
12:30USD
Goods Trade Balance (USD) Jun P
Consensus-98.0B
Previous-106.5B
12:30USD
Wholesale Inventories Jun P
Consensus0.20%
Previous0.10%
13:00USD
Housing Price Index M/M May
Consensus
Previous-0.10%
14:00USD
Consumer Confidence Jul
Consensus92.1
Previous91.2

Wednesday, Jul 29, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:30AUDCPI M/M Jun0.30%-0.70%
01:30AUDCPI Y/Y Jun4.10%4%
01:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Jun0.40%0.40%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Jun3.60%
08:30GBPM4 Money Supply M/M Jun0.20%0.10%
08:30GBPMortgage Approvals Jun56K56K
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 24)2.0M
18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
18:30USDFOMC Press Conference
01:30AUD
CPI M/M Jun
Consensus0.30%
Previous-0.70%
01:30AUD
CPI Y/Y Jun
Consensus4.10%
Previous4%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI M/M Jun
Consensus0.40%
Previous0.40%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI Y/Y Jun
Consensus
Previous3.60%
08:30GBP
M4 Money Supply M/M Jun
Consensus0.20%
Previous0.10%
08:30GBP
Mortgage Approvals Jun
Consensus56K
Previous56K
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 24)
Consensus
Previous2.0M
18:00USD
Fed Interest Rate Decision
Consensus3.75%
Previous3.75%
18:30USD
FOMC Press Conference
Consensus
Previous

Thursday, Jul 30, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:00NZDANZ Business Confidence Jul36.6
01:00NZDANZ Activity Outlook Jul36.9
01:30AUDImport Price Index Q/Q Q20.00%0.10%
05:00JPYConsumer Confidence Index Jul34.233.8
05:30EURFrance GDP Q/Q Q2 P0.20%-0.10%
06:00EURGermany GDP Q/Q Q2 P0.10%0.30%
07:00CHFKOF Leading Indicator Jun100.7101.2
09:00EUREurozone GDP Q/Q Q2 P0.20%-0.20%
09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Jul95
09:00EUREurozone Industrial Confidence Jul-7.7
09:00EUREurozone Services Sentiment Jul3.2
09:00EUREurozone Consumer Confidence Jul F-15.9-15.9
11:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
11:00GBPMPC Official Bank Rate Votes2--0--72--0--7
12:00EURGermany CPI M/M Jul P0.70%-0.30%
12:00EURGermany CPI Y/Y Jul P2.30%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 24)206K187K
12:30USDPersonal Income M/M Jun0.30%0.70%
12:30USDPersonal Spending Jun0.40%0.70%
12:30USDPCE Price Index M/M Jun0.40%
12:30USDPCE Price Index Y/Y Jun4.10%
12:30USDCore PCE Price Index M/M Jun0.10%0.30%
12:30USDCore PCE Price Index Y/Y Jun3.40%
12:30USDGDP Annualized Q2 P2.30%2.10%
12:30USDGDP Price Index Q2 P3.70%3.60%
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 24)32B
01:00NZD
ANZ Business Confidence Jul
Consensus
Previous36.6
01:00NZD
ANZ Activity Outlook Jul
Consensus
Previous36.9
01:30AUD
Import Price Index Q/Q Q2
Consensus0.00%
Previous0.10%
05:00JPY
Consumer Confidence Index Jul
Consensus34.2
Previous33.8
05:30EUR
France GDP Q/Q Q2 P
Consensus0.20%
Previous-0.10%
06:00EUR
Germany GDP Q/Q Q2 P
Consensus0.10%
Previous0.30%
07:00CHF
KOF Leading Indicator Jun
Consensus100.7
Previous101.2
09:00EUR
Eurozone GDP Q/Q Q2 P
Consensus0.20%
Previous-0.20%
09:00EUR
Eurozone Economic Sentiment Indicator Jul
Consensus
Previous95
09:00EUR
Eurozone Industrial Confidence Jul
Consensus
Previous-7.7
09:00EUR
Eurozone Services Sentiment Jul
Consensus
Previous3.2
09:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jul F
Consensus-15.9
Previous-15.9
11:00GBP
BoE Interest Rate Decision
Consensus3.75%
Previous3.75%
11:00GBP
MPC Official Bank Rate Votes
Consensus2--0--7
Previous2--0--7
12:00EUR
Germany CPI M/M Jul P
Consensus0.70%
Previous-0.30%
12:00EUR
Germany CPI Y/Y Jul P
Consensus
Previous2.30%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 24)
Consensus206K
Previous187K
12:30USD
Personal Income M/M Jun
Consensus0.30%
Previous0.70%
12:30USD
Personal Spending Jun
Consensus0.40%
Previous0.70%
12:30USD
PCE Price Index M/M Jun
Consensus
Previous0.40%
12:30USD
PCE Price Index Y/Y Jun
Consensus
Previous4.10%
12:30USD
Core PCE Price Index M/M Jun
Consensus0.10%
Previous0.30%
12:30USD
Core PCE Price Index Y/Y Jun
Consensus
Previous3.40%
12:30USD
GDP Annualized Q2 P
Consensus2.30%
Previous2.10%
12:30USD
GDP Price Index Q2 P
Consensus3.70%
Previous3.60%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 24)
Consensus
Previous32B

Friday, Jul 31, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
JPYBoJ Interest Rate Decision1.00%1.00%
23:01GBPBRC Shop Price Index Y/Y Jul1.20%1.20%
23:30JPYUnemployment Rate Jun2.50%2.50%
23:30JPYTokyo CPI Y/Y Jul1.70%
23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Jul1.80%1.60%
23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Jul1.90%
23:50JPYIndustrial Production M/M Jun P0.70%0.10%
23:50JPYRetail Trade Y/Y Jun2.80%5.30%
01:30AUDPrivate Sector Credit M/M Jun0.60%0.70%
01:30AUDPPI Q/Q Q20.30%0.40%
01:30AUDPPI Y/Y Q23%
01:30CNYNBS Manufacturing PMI Jul49.950.3
01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Jul5050.2
05:00JPYHousing Starts Y/Y Jun13.20%33.90%
06:00EURGermany Import Price Index M/M Jun-0.80%0.70%
06:30JPYBoJ Press Conference
06:30CHFReal Retail Sales Y/Y Jun3.20%3.50%
07:55EURGermany Unemployment Change Jun5K-1K
07:55EURGermany Unemployment Rate Jun6.30%
09:00EUREurozone CPI Y/Y Jul P2.90%2.80%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jul P2.40%2.40%
12:30CADGDP M/M May0.20%0.50%
12:30USDEmployment Cost Index Q20.80%0.90%
13:45USDChicago PMI Jul57.556.7
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jul F54.254.4
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F4.20%
JPY
BoJ Interest Rate Decision
Consensus1.00%
Previous1.00%
23:01GBP
BRC Shop Price Index Y/Y Jul
Consensus1.20%
Previous1.20%
23:30JPY
Unemployment Rate Jun
Consensus2.50%
Previous2.50%
23:30JPY
Tokyo CPI Y/Y Jul
Consensus
Previous1.70%
23:30JPY
Tokyo CPI Core Y/Y Jul
Consensus1.80%
Previous1.60%
23:30JPY
Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jul
Consensus
Previous1.90%
23:50JPY
Industrial Production M/M Jun P
Consensus0.70%
Previous0.10%
23:50JPY
Retail Trade Y/Y Jun
Consensus2.80%
Previous5.30%
01:30AUD
Private Sector Credit M/M Jun
Consensus0.60%
Previous0.70%
01:30AUD
PPI Q/Q Q2
Consensus0.30%
Previous0.40%
01:30AUD
PPI Y/Y Q2
Consensus
Previous3%
01:30CNY
NBS Manufacturing PMI Jul
Consensus49.9
Previous50.3
01:30CNY
NBS Non-Manufacturing PMI Jul
Consensus50
Previous50.2
05:00JPY
Housing Starts Y/Y Jun
Consensus13.20%
Previous33.90%
06:00EUR
Germany Import Price Index M/M Jun
Consensus-0.80%
Previous0.70%
06:30JPY
BoJ Press Conference
Consensus
Previous
06:30CHF
Real Retail Sales Y/Y Jun
Consensus3.20%
Previous3.50%
07:55EUR
Germany Unemployment Change Jun
Consensus5K
Previous-1K
07:55EUR
Germany Unemployment Rate Jun
Consensus
Previous6.30%
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Jul P
Consensus2.90%
Previous2.80%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Jul P
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:30CAD
GDP M/M May
Consensus0.20%
Previous0.50%
12:30USD
Employment Cost Index Q2
Consensus0.80%
Previous0.90%
13:45USD
Chicago PMI Jul
Consensus57.5
Previous56.7
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jul F
Consensus54.2
Previous54.4
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F
Consensus
Previous4.20%
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