Summary 7/27 – 7/31

Monday, Jul 27, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Jun
|3.40%
|3.30%
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jul
|86.1
|85.6
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jul
|87
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jul
|84.1
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jun
|3.20%
|3.20%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders Jun
|1.60%
|-4.50%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Jun
|0.90%
|1.40%
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Jun
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.30%
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jul
|Consensus
|86.1
|Previous
|85.6
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jul
|Consensus
|Previous
|87
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jul
|Consensus
|Previous
|84.1
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jun
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.20%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders Jun
|Consensus
|1.60%
|Previous
|-4.50%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Jun
|Consensus
|0.90%
|Previous
|1.40%
Tuesday, Jul 28, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Jun P
|-98.0B
|-106.5B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories Jun P
|0.20%
|0.10%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M May
|-0.10%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Jul
|92.1
|91.2
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Jun P
|Consensus
|-98.0B
|Previous
|-106.5B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories Jun P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M May
|Consensus
|Previous
|-0.10%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Jul
|Consensus
|92.1
|Previous
|91.2
Wednesday, Jul 29, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|AUD
|CPI M/M Jun
|0.30%
|-0.70%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Jun
|4.10%
|4%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Jun
|0.40%
|0.40%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Jun
|3.60%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jun
|0.20%
|0.10%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jun
|56K
|56K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 24)
|2.0M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|01:30
|AUD
|CPI M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|-0.70%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Jun
|Consensus
|4.10%
|Previous
|4%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Jun
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.40%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|3.60%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jun
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jun
|Consensus
|56K
|Previous
|56K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 24)
|Consensus
|Previous
|2.0M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Consensus
|Previous
Thursday, Jul 30, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jul
|36.6
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jul
|36.9
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q2
|0.00%
|0.10%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jul
|34.2
|33.8
|05:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q2 P
|0.20%
|-0.10%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 P
|0.10%
|0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Jun
|100.7
|101.2
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 P
|0.20%
|-0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jul
|95
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jul
|-7.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jul
|3.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul F
|-15.9
|-15.9
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|2--0--7
|2--0--7
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jul P
|0.70%
|-0.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jul P
|2.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 24)
|206K
|187K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jun
|0.30%
|0.70%
|12:30
|USD
|Personal Spending Jun
|0.40%
|0.70%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jun
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jun
|4.10%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jun
|0.10%
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jun
|3.40%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 P
|2.30%
|2.10%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 P
|3.70%
|3.60%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 24)
|32B
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jul
|Consensus
|Previous
|36.6
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jul
|Consensus
|Previous
|36.9
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q2
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.10%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jul
|Consensus
|34.2
|Previous
|33.8
|05:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q2 P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.10%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 P
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Jun
|Consensus
|100.7
|Previous
|101.2
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jul
|Consensus
|Previous
|95
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jul
|Consensus
|Previous
|-7.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jul
|Consensus
|Previous
|3.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul F
|Consensus
|-15.9
|Previous
|-15.9
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|Consensus
|2--0--7
|Previous
|2--0--7
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jul P
|Consensus
|0.70%
|Previous
|-0.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jul P
|Consensus
|Previous
|2.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 24)
|Consensus
|206K
|Previous
|187K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.70%
|12:30
|USD
|Personal Spending Jun
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.70%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jun
|Consensus
|Previous
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|4.10%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jun
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|3.40%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 P
|Consensus
|2.30%
|Previous
|2.10%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 P
|Consensus
|3.70%
|Previous
|3.60%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 24)
|Consensus
|Previous
|32B
Friday, Jul 31, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|1.00%
|1.00%
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Jul
|1.20%
|1.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jun
|2.50%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jul
|1.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jul
|1.80%
|1.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jul
|1.90%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jun P
|0.70%
|0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jun
|2.80%
|5.30%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jun
|0.60%
|0.70%
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q2
|0.30%
|0.40%
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q2
|3%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jul
|49.9
|50.3
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jul
|50
|50.2
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jun
|13.20%
|33.90%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jun
|-0.80%
|0.70%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jun
|3.20%
|3.50%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jun
|5K
|-1K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jun
|6.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul P
|2.90%
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jul P
|2.40%
|2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M May
|0.20%
|0.50%
|12:30
|USD
|Employment Cost Index Q2
|0.80%
|0.90%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jul
|57.5
|56.7
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul F
|54.2
|54.4
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F
|4.20%
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|Consensus
|1.00%
|Previous
|1.00%
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Jul
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jun
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jul
|Consensus
|Previous
|1.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jul
|Consensus
|1.80%
|Previous
|1.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jul
|Consensus
|Previous
|1.90%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jun P
|Consensus
|0.70%
|Previous
|0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jun
|Consensus
|2.80%
|Previous
|5.30%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jun
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.70%
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q2
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q2
|Consensus
|Previous
|3%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jul
|Consensus
|49.9
|Previous
|50.3
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jul
|Consensus
|50
|Previous
|50.2
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jun
|Consensus
|13.20%
|Previous
|33.90%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jun
|Consensus
|-0.80%
|Previous
|0.70%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|Consensus
|Previous
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jun
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.50%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jun
|Consensus
|5K
|Previous
|-1K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jun
|Consensus
|Previous
|6.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul P
|Consensus
|2.90%
|Previous
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jul P
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M May
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|Employment Cost Index Q2
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.90%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jul
|Consensus
|57.5
|Previous
|56.7
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul F
|Consensus
|54.2
|Previous
|54.4
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F
|Consensus
|Previous
|4.20%