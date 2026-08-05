Eco Data 8/5/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Unemployment Rate Q2
|5.60%
|5.40%
|5.30%
|5.40%
|22:45
|NZD
|Employment Change Q2
|0.50%
|0.10%
|0.20%
|22:45
|NZD
|Labour Cost Index Q/Q Q2
|0.70%
|0.60%
|0.50%
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul F
|53.6
|53
|53
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Jun
|3.40%
|3.40%
|3.20%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul F
|51.2
|51.9
|51.9
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jul
|50.4
|53.7
|54.1
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jun
|0.30%
|-0.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Jul F
|49.8
|49.8
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Jul F
|49.6
|49.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul F
|51.6
|51.6
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul F
|51.8
|51.8
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Jun
|-0.30%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Jun
|4.60%
|5.90%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jul
|75K
|98K
|13:45
|USD
|Services PMI Jul F
|53.6
|53.6
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jul
|54.2
|54
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jul
|67.7
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jul
|51.2
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 31)
|-1.5M
|-7.2M
|22:45
|NZD
|Unemployment Rate Q2
|Actual
|5.60%
|Consensus
|5.40%
|Previous
|5.30%
|Revised
|5.40%
|22:45
|NZD
|Employment Change Q2
|Actual
|0.50%
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.20%
|22:45
|NZD
|Labour Cost Index Q/Q Q2
|Actual
|0.70%
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.50%
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul F
|Actual
|53.6
|Consensus
|53
|Previous
|53
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Jun
|Actual
|3.40%
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.20%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Actual
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul F
|Actual
|51.2
|Consensus
|51.9
|Previous
|51.9
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jul
|Actual
|50.4
|Consensus
|53.7
|Previous
|54.1
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|-0.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|49.8
|Previous
|49.8
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|49.6
|Previous
|49.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|51.6
|Previous
|51.6
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|51.8
|Previous
|51.8
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Jun
|Actual
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|4.60%
|Previous
|5.90%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jul
|Actual
|Consensus
|75K
|Previous
|98K
|13:45
|USD
|Services PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|53.6
|Previous
|53.6
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jul
|Actual
|Consensus
|54.2
|Previous
|54
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|67.7
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|51.2
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 31)
|Actual
|Consensus
|-1.5M
|Previous
|-7.2M