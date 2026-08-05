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Eco Data 8/5/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDUnemployment Rate Q25.60%5.40%5.30%5.40%
22:45NZDEmployment Change Q20.50%0.10%0.20%
22:45NZDLabour Cost Index Q/Q Q20.70%0.60%0.50%
23:00AUDServices PMI Jul F53.65353
23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Jun3.40%3.40%3.20%
23:50JPYBoJ Minutes
00:30JPYServices PMI Jul F51.251.951.9
01:45CNYRatingDog Services PMI Jul50.453.754.1
06:45EURFrance Industrial Output M/M Jun0.30%-0.10%
07:50EURFrance Services PMI Jul F49.849.8
07:55EURGermany Services PMI Jul F49.649.6
08:00EUREurozone Services PMI Jul F51.651.6
08:30GBPServices PMI Jul F51.851.8
09:00EUREurozone PPI M/M Jun-0.30%0.20%
09:00EUREurozone PPI Y/Y Jun4.60%5.90%
12:15USDADP Employment Change Jul75K98K
13:45USDServices PMI Jul F53.653.6
14:00USDISM Services PMI Jul54.254
14:00USDISM Services Prices Paid Jul67.7
14:00USDISM Services Employment Index Jul51.2
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 31)-1.5M-7.2M
22:45NZD
Unemployment Rate Q2
Actual5.60%
Consensus5.40%
Previous5.30%
Revised5.40%
22:45NZD
Employment Change Q2
Actual0.50%
Consensus0.10%
Previous0.20%
22:45NZD
Labour Cost Index Q/Q Q2
Actual0.70%
Consensus0.60%
Previous0.50%
23:00AUD
Services PMI Jul F
Actual53.6
Consensus53
Previous53
23:30JPY
Labor Cash Earnings Y/Y Jun
Actual3.40%
Consensus3.40%
Previous3.20%
23:50JPY
BoJ Minutes
Actual
Consensus
Previous
00:30JPY
Services PMI Jul F
Actual51.2
Consensus51.9
Previous51.9
01:45CNY
RatingDog Services PMI Jul
Actual50.4
Consensus53.7
Previous54.1
06:45EUR
France Industrial Output M/M Jun
Actual
Consensus0.30%
Previous-0.10%
07:50EUR
France Services PMI Jul F
Actual
Consensus49.8
Previous49.8
07:55EUR
Germany Services PMI Jul F
Actual
Consensus49.6
Previous49.6
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jul F
Actual
Consensus51.6
Previous51.6
08:30GBP
Services PMI Jul F
Actual
Consensus51.8
Previous51.8
09:00EUR
Eurozone PPI M/M Jun
Actual
Consensus-0.30%
Previous0.20%
09:00EUR
Eurozone PPI Y/Y Jun
Actual
Consensus4.60%
Previous5.90%
12:15USD
ADP Employment Change Jul
Actual
Consensus75K
Previous98K
13:45USD
Services PMI Jul F
Actual
Consensus53.6
Previous53.6
14:00USD
ISM Services PMI Jul
Actual
Consensus54.2
Previous54
14:00USD
ISM Services Prices Paid Jul
Actual
Consensus
Previous67.7
14:00USD
ISM Services Employment Index Jul
Actual
Consensus
Previous51.2
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 31)
Actual
Consensus-1.5M
Previous-7.2M
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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