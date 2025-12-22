Mon, Dec 22, 2025 @ 07:25 GMT
Eco Data 12/22/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00% 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50% 3.50%
07:00 GBP GDP Q/Q Q3 F 0.10% 0.10% 0.10%
07:00 GBP Current Account (GBP) Q3 -12.1B -19.1B -28.9B
13:30 CAD Industrial Product Price M/M Nov 0.30% 1.50%
13:30 CAD Raw Material Price Index Nov 0.60% 1.60%
