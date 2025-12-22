Eco Data 12/22/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|3.50%
|07:00
|GBP
|GDP Q/Q Q3 F
|0.10%
|0.10%
|0.10%
|07:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q3
|-12.1B
|-19.1B
|-28.9B
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Nov
|0.30%
|1.50%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Nov
|0.60%
|1.60%
