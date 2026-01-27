Eco Data 1/27/26

Tue, Jan 27, 2026 01:44 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y Dec2.50%2.70%
    00:30AUDNAB Business Conditions Dec7
    00:30AUDNAB Business Confidence Dec1
    14:00USDS&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov1.20%1.30%
    14:00USDHousing Price Index M/M Nov0.30%0.40%
    15:00USDConsumer Confidence Jan90.189.1
