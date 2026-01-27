Eco Data 1/27/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Dec
|2.50%
|2.70%
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Dec
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Dec
|1
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov
|1.20%
|1.30%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Nov
|0.30%
|0.40%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Jan
|90.1
|89.1
