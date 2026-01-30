Eco Data 1/30/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jan
|2%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jan
|2.20%
|2.30%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jan
|2.30%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Dec
|2.60%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Dec P
|-0.40%
|-2.70%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Dec
|0.70%
|1.00%
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Dec
|0.60%
|0.60%
|00:30
|AUD
|PPI Q/Q Q4
|1.00%
|1.00%
|00:30
|AUD
|PPI Y/Y Q4
|3.50%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Dec
|-4.10%
|-8.50%
|06:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.50%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Dec
|-0.40%
|0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Jan
|103.2
|103.4
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Dec
|6.30%
|6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Dec
|5K
|3K
|09:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.00%
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Dec
|65K
|65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Dec
|0.30%
|0.80%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Dec
|6.30%
|6.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jan P
|0.00%
|0.00%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jan P
|1.80%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Nov
|0.10%
|-0.30%
|13:30
|USD
|PPI M/M Dec
|0.20%
|0.20%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Dec
|3.00%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Jan
|43
|43.5
