Eco Data 1/30/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:30JPYTokyo CPI Y/Y Jan2%
    23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Jan2.20%2.30%
    23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Jan2.30%
    23:30JPYUnemployment Rate Dec2.60%2.60%
    23:50JPYIndustrial Production M/M Dec P-0.40%-2.70%
    23:50JPYRetail Trade Y/Y Dec0.70%1.00%
    00:30AUDPrivate Sector Credit M/M Dec0.60%0.60%
    00:30AUDPPI Q/Q Q41.00%1.00%
    00:30AUDPPI Y/Y Q43.50%
    05:00JPYHousing Starts Y/Y Dec-4.10%-8.50%
    06:30EURFrance GDP Q/Q Q4 P0.20%0.50%
    07:00EURGermany Import Price M/M Dec-0.40%0.50%
    08:00CHFKOF Economic Barometer Jan103.2103.4
    08:55EURGermany Unemployment Rate Dec6.30%6.30%
    08:55EURGermany Unemployment Change Dec5K3K
    09:00EURGermany GDP Q/Q Q4 P0.20%0.00%
    09:30GBPMortgage Approvals Dec65K65K
    09:30GBPM4 Money Supply M/M Dec0.30%0.80%
    10:00EUREurozone GDP Q/Q Q4 P0.20%0.30%
    10:00EUREurozone Unemployment Rate Dec6.30%6.30%
    13:00EURGermany CPI M/M Jan P0.00%0.00%
    13:00EURGermany CPI Y/Y Jan P1.80%
    13:30CADGDP M/M Nov0.10%-0.30%
    13:30USDPPI M/M Dec0.20%0.20%
    13:30USDPPI Y/Y Dec3.00%
    14:45USDChicago PMI Jan4343.5
