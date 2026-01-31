Sat, Jan 31, 2026 01:54 GMT
More
    HomeEconomic CalendarSummary 2/2 – 2/6

    Summary 2/2 – 2/6

    Monday, Feb 2, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYBoJ Summary of Opinions
    00:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Jan1%
    00:30JPYManufacturing PMI Jan F51.551.5
    01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Jan50.350.1
    07:00EURGermany Retail Sales M/M Dec-0.20%-0.60%
    07:30CHFReal Retail Sales Y/Y Dec2.50%2.30%
    08:30CHFManufacturing PMI Jan47.945.8
    08:50EURFrance Manufacturing PMI Jan F5151
    08:55EURGermany Manufacturing PMI Jan F48.748.7
    09:00EUREurozone Manufacturing PMI Jan F49.449.4
    09:30GBPManufacturing PMI Jan F51.651.6
    14:30CADManufacturing PMI Jan48.6
    14:45USDManufacturing PMI Jan F51.951.9
    15:00USDISM Manufacturing PMI Jan48.347.9
    15:00USDISM Manufacturing Prices Paid Jan59.358.5
    15:00USDISM Manufacturing Employment Index Jan44.9
    23:50JPY
    BoJ Summary of Opinions
    Consensus
    Previous
    00:00AUD
    TD-MI Inflation Gauge M/M Jan
    Consensus
    Previous1%
    00:30JPY
    Manufacturing PMI Jan F
    Consensus51.5
    Previous51.5
    01:45CNY
    RatingDog Manufacturing PMI Jan
    Consensus50.3
    Previous50.1
    07:00EUR
    Germany Retail Sales M/M Dec
    Consensus-0.20%
    Previous-0.60%
    07:30CHF
    Real Retail Sales Y/Y Dec
    Consensus2.50%
    Previous2.30%
    08:30CHF
    Manufacturing PMI Jan
    Consensus47.9
    Previous45.8
    08:50EUR
    France Manufacturing PMI Jan F
    Consensus51
    Previous51
    08:55EUR
    Germany Manufacturing PMI Jan F
    Consensus48.7
    Previous48.7
    09:00EUR
    Eurozone Manufacturing PMI Jan F
    Consensus49.4
    Previous49.4
    09:30GBP
    Manufacturing PMI Jan F
    Consensus51.6
    Previous51.6
    14:30CAD
    Manufacturing PMI Jan
    Consensus
    Previous48.6
    14:45USD
    Manufacturing PMI Jan F
    Consensus51.9
    Previous51.9
    15:00USD
    ISM Manufacturing PMI Jan
    Consensus48.3
    Previous47.9
    15:00USD
    ISM Manufacturing Prices Paid Jan
    Consensus59.3
    Previous58.5
    15:00USD
    ISM Manufacturing Employment Index Jan
    Consensus
    Previous44.9

    Tuesday, Feb 3, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:45NZDBuilding Permits Dec2.80%
    23:50JPYMonetary Base Y/Y Jan-10.20%-9.80%
    00:30AUDBuilding Permits M/M Dec-6.00%15.20%
    03:30AUDRBA Interest Rate Decision3.85%3.60%
    04:30AUDRBA Press Conference
    21:45NZD
    Building Permits Dec
    Consensus
    Previous2.80%
    23:50JPY
    Monetary Base Y/Y Jan
    Consensus-10.20%
    Previous-9.80%
    00:30AUD
    Building Permits M/M Dec
    Consensus-6.00%
    Previous15.20%
    03:30AUD
    RBA Interest Rate Decision
    Consensus3.85%
    Previous3.60%
    04:30AUD
    RBA Press Conference
    Consensus
    Previous

    Wednesday, Feb 4, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:45NZDEmployment Change Q40.30%0.00%
    21:45NZDUnemployment Rate Q45.30%5.30%
    00:30JPYServices PMI Jan F53.453.4
    01:45CNYRatingDog Services PMI Jan52
    08:50EURFrance Services PMI Jan F47.947.9
    08:55EURGermany Services PMI Jan F53.353.3
    09:00EUREurozone Services PMI Jan F51.951.9
    09:30GBPServices PMI Jan F54.354.3
    10:00EUREurozone CPI Y/Y Jan P1.80%1.90%
    10:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jan P2.20%2.30%
    10:00EUREurozone PPI M/M Dec0.30%0.50%
    10:00EUREurozone PPI Y/Y Dec-1.70%
    13:15USDADP Employment Change Jan48K41K
    14:45USDServices PMI Jan F52.552.5
    15:00USDISM Services PMI Jan53.854.4
    15:30USDCrude Oil Inventories (Jan 30)-2.3M
    21:45NZD
    Employment Change Q4
    Consensus0.30%
    Previous0.00%
    21:45NZD
    Unemployment Rate Q4
    Consensus5.30%
    Previous5.30%
    00:30JPY
    Services PMI Jan F
    Consensus53.4
    Previous53.4
    01:45CNY
    RatingDog Services PMI Jan
    Consensus
    Previous52
    08:50EUR
    France Services PMI Jan F
    Consensus47.9
    Previous47.9
    08:55EUR
    Germany Services PMI Jan F
    Consensus53.3
    Previous53.3
    09:00EUR
    Eurozone Services PMI Jan F
    Consensus51.9
    Previous51.9
    09:30GBP
    Services PMI Jan F
    Consensus54.3
    Previous54.3
    10:00EUR
    Eurozone CPI Y/Y Jan P
    Consensus1.80%
    Previous1.90%
    10:00EUR
    Eurozone Core CPI Y/Y Jan P
    Consensus2.20%
    Previous2.30%
    10:00EUR
    Eurozone PPI M/M Dec
    Consensus0.30%
    Previous0.50%
    10:00EUR
    Eurozone PPI Y/Y Dec
    Consensus
    Previous-1.70%
    13:15USD
    ADP Employment Change Jan
    Consensus48K
    Previous41K
    14:45USD
    Services PMI Jan F
    Consensus52.5
    Previous52.5
    15:00USD
    ISM Services PMI Jan
    Consensus53.8
    Previous54.4
    15:30USD
    Crude Oil Inventories (Jan 30)
    Consensus
    Previous-2.3M

    Thursday, Feb 5, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    00:30AUDTrade Balance (AUD) Dec3.45B2.94B
    07:00EURGermany Factory Orders M/M Dec-1.30%5.60%
    07:45EURFrance Industrial Output M/M Dec0.10%-0.10%
    09:30GBPConstruction PMI Jan4240.1
    10:00EUREurozone Retail Sales M/M Dec-0.20%0.20%
    12:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
    12:00GBPMPC Official Bank Rate Votes0--2--70--5--4
    13:15EURECB Main Refinancing Rate2.15%2.15%
    13:15EURECB Rate On Deposit Facility2.00%2.00%
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 30)210K209K
    13:45EURECB Press Conference
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 30)-242B
    00:30AUD
    Trade Balance (AUD) Dec
    Consensus3.45B
    Previous2.94B
    07:00EUR
    Germany Factory Orders M/M Dec
    Consensus-1.30%
    Previous5.60%
    07:45EUR
    France Industrial Output M/M Dec
    Consensus0.10%
    Previous-0.10%
    09:30GBP
    Construction PMI Jan
    Consensus42
    Previous40.1
    10:00EUR
    Eurozone Retail Sales M/M Dec
    Consensus-0.20%
    Previous0.20%
    12:00GBP
    BoE Interest Rate Decision
    Consensus3.75%
    Previous3.75%
    12:00GBP
    MPC Official Bank Rate Votes
    Consensus0--2--7
    Previous0--5--4
    13:15EUR
    ECB Main Refinancing Rate
    Consensus2.15%
    Previous2.15%
    13:15EUR
    ECB Rate On Deposit Facility
    Consensus2.00%
    Previous2.00%
    13:30USD
    Initial Jobless Claims (Jan 30)
    Consensus210K
    Previous209K
    13:45EUR
    ECB Press Conference
    Consensus
    Previous
    15:30USD
    Natural Gas Storage (Jan 30)
    Consensus
    Previous-242B

    Friday, Feb 6, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30JPYOverall Household Spending Y/Y Dec-0.30%2.90%
    05:00JPYLeading Economic Index Dec P109.8109.9
    07:00EURGermany Industrial Production M/M Dec-0.30%0.80%
    07:00EURGermany Trade Balance (EUR)Dec14.5B13.1B
    08:00CHFUnemployment Rate M/M Jan3.00%3.00%
    08:00CHFForeign Currency Reserves Jan725B
    13:30CADNet Change in Employment Jan7.3K8.2K
    13:30CADUnemployment Rate Jan6.80%6.80%
    13:30USDNonfarm Payrolls Jan70K50K
    13:30USDUnemployment Rate Jan4.40%4.40%
    13:30USDAverage Hourly Earnings M/M Jan0.30%0.30%
    15:00CADIvey PMI Jan49.751.9
    15:00USDUoM Consumer Sentiment Feb P55.856.4
    15:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Feb P4%
    23:30JPY
    Overall Household Spending Y/Y Dec
    Consensus-0.30%
    Previous2.90%
    05:00JPY
    Leading Economic Index Dec P
    Consensus109.8
    Previous109.9
    07:00EUR
    Germany Industrial Production M/M Dec
    Consensus-0.30%
    Previous0.80%
    07:00EUR
    Germany Trade Balance (EUR)Dec
    Consensus14.5B
    Previous13.1B
    08:00CHF
    Unemployment Rate M/M Jan
    Consensus3.00%
    Previous3.00%
    08:00CHF
    Foreign Currency Reserves Jan
    Consensus
    Previous725B
    13:30CAD
    Net Change in Employment Jan
    Consensus7.3K
    Previous8.2K
    13:30CAD
    Unemployment Rate Jan
    Consensus6.80%
    Previous6.80%
    13:30USD
    Nonfarm Payrolls Jan
    Consensus70K
    Previous50K
    13:30USD
    Unemployment Rate Jan
    Consensus4.40%
    Previous4.40%
    13:30USD
    Average Hourly Earnings M/M Jan
    Consensus0.30%
    Previous0.30%
    15:00CAD
    Ivey PMI Jan
    Consensus49.7
    Previous51.9
    15:00USD
    UoM Consumer Sentiment Feb P
    Consensus55.8
    Previous56.4
    15:00USD
    UoM 1-Yr Inflation Expectations Feb P
    Consensus
    Previous4%
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.