Summary 2/2 – 2/6

Monday, Feb 2, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jan
|1%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jan F
|51.5
|51.5
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jan
|50.3
|50.1
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Dec
|-0.20%
|-0.60%
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Dec
|2.50%
|2.30%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Jan
|47.9
|45.8
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jan F
|51
|51
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jan F
|48.7
|48.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jan F
|49.4
|49.4
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jan F
|51.6
|51.6
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jan
|48.6
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Jan F
|51.9
|51.9
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jan
|48.3
|47.9
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jan
|59.3
|58.5
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jan
|44.9
Tuesday, Feb 3, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:45
|NZD
|Building Permits Dec
|2.80%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jan
|-10.20%
|-9.80%
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Dec
|-6.00%
|15.20%
|03:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|3.85%
|3.60%
|04:30
|AUD
|RBA Press Conference
Wednesday, Feb 4, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:45
|NZD
|Employment Change Q4
|0.30%
|0.00%
|21:45
|NZD
|Unemployment Rate Q4
|5.30%
|5.30%
|00:30
|JPY
|Services PMI Jan F
|53.4
|53.4
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jan
|52
|08:50
|EUR
|France Services PMI Jan F
|47.9
|47.9
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Jan F
|53.3
|53.3
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jan F
|51.9
|51.9
|09:30
|GBP
|Services PMI Jan F
|54.3
|54.3
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jan P
|1.80%
|1.90%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jan P
|2.20%
|2.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Dec
|0.30%
|0.50%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Dec
|-1.70%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Jan
|48K
|41K
|14:45
|USD
|Services PMI Jan F
|52.5
|52.5
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Jan
|53.8
|54.4
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 30)
|-2.3M
Thursday, Feb 5, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Dec
|3.45B
|2.94B
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Dec
|-1.30%
|5.60%
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Dec
|0.10%
|-0.10%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Jan
|42
|40.1
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Dec
|-0.20%
|0.20%
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|12:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--2--7
|0--5--4
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 30)
|210K
|209K
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 30)
|-242B
Friday, Feb 6, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Dec
|-0.30%
|2.90%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Dec P
|109.8
|109.9
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Dec
|-0.30%
|0.80%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR)Dec
|14.5B
|13.1B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Jan
|3.00%
|3.00%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves Jan
|725B
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Jan
|7.3K
|8.2K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Jan
|6.80%
|6.80%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jan
|70K
|50K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Jan
|4.40%
|4.40%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jan
|0.30%
|0.30%
|15:00
|CAD
|Ivey PMI Jan
|49.7
|51.9
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Feb P
|55.8
|56.4
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Feb P
|4%
