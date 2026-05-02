Summary 5/4 – 5/8

Monday, May 4, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Apr
|1.30%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Apr
|51.9
|53.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Apr F
|52.8
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Apr F
|51.2
|51.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Apr F
|52.2
|52.2
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence May
|-20.5
|-19.2
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Mar
|0.40%
|0.00%
Tuesday, May 5, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|04:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|4.35%
|4.10%
|05:30
|AUD
|RBA Press Conference
|06:30
|CHF
|CPI M/M Apr
|0.40%
|0.20%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Apr
|0.30%
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Mar
|-2.8B
|-5.7B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Mar
|-59.0B
|-57.3B
|13:45
|USD
|Services PMI Apr F
|51.3
|51.3
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Apr
|53.8
|54
Wednesday, May 6, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Employment Change Q1
|0.30%
|0.50%
|22:45
|NZD
|Unemployment Rate Q1
|5.40%
|5.40%
|22:45
|NZD
|Labour Cost Index Q/Q Q1
|0.40%
|0.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Apr
|52
|52.1
|07:50
|EUR
|France Services PMI Apr F
|46.5
|46.5
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Apr F
|46.9
|46.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Apr F
|47.4
|47.4
|08:30
|GBP
|Services PMI Apr F
|52
|52
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Mar
|-3%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Mar
|-0.70%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Apr
|79K
|62K
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Apr
|49.9
|49.7
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 1)
|-6.2M
Thursday, May 7, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Apr
|-10.50%
|-11.60%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Mar
|4.45B
|5.69B
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Mar
|1.10%
|0.90%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves *CHF) Apr
|721B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Apr
|3.00%
|3.00%
|08:30
|GBP
|Construction PMI Apr
|46.2
|45.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Mar
|-0.40%
|-0.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 1)
|199K
|189K
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q1 P
|4.40%
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q1 P
|1.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 1)
|79B
Friday, May 8, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Mar
|3.20%
|3.30%
|00:30
|JPY
|Services PMI Apr F
|51.2
|51.2
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Mar
|0.40%
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Mar
|18.9B
|19.8B
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Apr
|5.1K
|14.1K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Apr
|6.70%
|6.70%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Apr
|60K
|178K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Apr
|4.30%
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Apr
|0.30%
|0.20%
