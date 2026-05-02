Summary 5/4 – 5/8

Monday, May 4, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Apr1.30%
07:30CHFManufacturing PMI Apr51.953.3
07:50EURFrance Manufacturing PMI Apr F52.8
07:55EURGermany Manufacturing PMI Apr F51.251.2
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Apr F52.252.2
08:30EUREurozone Sentix Investor Confidence May-20.5-19.2
14:00USDFactory Orders M/M Mar0.40%0.00%
Tuesday, May 5, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
04:30AUDRBA Interest Rate Decision4.35%4.10%
05:30AUDRBA Press Conference
06:30CHFCPI M/M Apr0.40%0.20%
06:30CHFCPI Y/Y Apr0.30%
12:30CADTrade Balance (CAD) Mar-2.8B-5.7B
12:30USDTrade Balance (USD) Mar-59.0B-57.3B
13:45USDServices PMI Apr F51.351.3
14:00USDISM Services PMI Apr53.854
Wednesday, May 6, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDEmployment Change Q10.30%0.50%
22:45NZDUnemployment Rate Q15.40%5.40%
22:45NZDLabour Cost Index Q/Q Q10.40%0.40%
01:45CNYRatingDog Services PMI Apr5252.1
07:50EURFrance Services PMI Apr F46.546.5
07:55EURGermany Services PMI Apr F46.946.9
08:00EUREurozone Services PMI Apr F47.447.4
08:30GBPServices PMI Apr F5252
09:00EUREurozone PPI Y/Y Mar-3%
09:00EUREurozone PPI M/M Mar-0.70%
12:15USDADP Employment Change Apr79K62K
14:00CADIvey PMI Apr49.949.7
14:30USDCrude Oil Inventories (May 1)-6.2M
Thursday, May 7, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYMonetary Base Y/Y Apr-10.50%-11.60%
23:50JPYBoJ Minutes
01:30AUDTrade Balance (AUD) Mar4.45B5.69B
06:00EURGermany Factory Orders M/M Mar1.10%0.90%
07:00CHFForeign Currency Reserves *CHF) Apr721B
08:00CHFUnemployment Rate M/M Apr3.00%3.00%
08:30GBPConstruction PMI Apr46.245.6
09:00EUREurozone Retail Sales M/M Mar-0.40%-0.20%
12:30USDInitial Jobless Claims (May 1)199K189K
12:30USDUnit Labor Costs Q1 P4.40%
12:30USDNonfarm Productivity Q1 P1.80%
14:30USDNatural Gas Storage (May 1)79B
Friday, May 8, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Mar3.20%3.30%
00:30JPYServices PMI Apr F51.251.2
06:00EURGermany Industrial Production M/M Mar0.40%-0.30%
06:00EURGermany Trade Balance (EUR) Mar18.9B19.8B
12:30CADNet Change in Employment Apr5.1K14.1K
12:30CADUnemployment Rate Apr6.70%6.70%
12:30USDNonfarm Payrolls Apr60K178K
12:30USDUnemployment Rate Apr4.30%4.30%
12:30USDAverage Hourly Earnings M/M Apr0.30%0.20%
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

